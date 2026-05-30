Il compagno della madre è stato arrestato nell’ambito dell’indagine sulla morte di una bambina di due anni avvenuta a Bordighera il 9 febbraio. La bambina è stata trovata senza vita in quella data, portando all’arresto di una persona vicina alla famiglia. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

AGI - Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia. Dopo l' arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura nei giorni successivi alla morte della piccola. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. La madre della piccola e il compagno erano entrambi indagati per omicidio preterintenzionale. Il capo di imputazione è ora cambiato in maltrattamenti aggravati dalla morte. Il gip: contro la vittima atti abominevoli. L'ordinanza firmata dal gip è composta da 33 pagine, mentre la richiesta avanzata dalla Procura era un faldone di materiale probatorio di oltre 70 pagine. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La morte della bimba di due anni a Bordighera, arrestato anche il compagno della madre

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Bimba morta a Bordighera, indagato il compagno della madre

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Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madreÈ stato arrestato anche il compagno della madre della bambina di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

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