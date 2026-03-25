Morì dopo caduta Indagati volontari della Misericordia

Due persone sono state formalmente iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un uomo di 75 anni avvenuta due mesi dopo un incidente avvenuto con la sedia a rotelle su un mezzo della Misericordia. L’uomo, residente in zona, era stato trasferito in ospedale dopo l’incidente e aveva subito tre ricoveri prima di morire all’ospedale “Versilia”. L’indagine riguarda il ruolo dei volontari coinvolti nel trasporto sociosanitario.

Ci sono due persone indagate per la morte di Roberto Silvestri, il 75enne scomparso lo scorso 25 luglio all’ ospedale "Versilia" due mesi dopo l’incidente avvenuto con la sedia a rotelle su un mezzo della Misericordia adibito al trasporto sociosanitario, seguito da tre ricoveri in ospedale. Il pm della Procura di Lucca Vito Bertoni ha inserito infatti nel registro degli indagati due dipendenti della confraternita, i quali dovranno rispondere di omicidio colposo. Inoltre, in base al responso dell’autopsia, che dovrebbe essere depositato entro maggio, il pm valuterà un eventuale analogo provvedimento nei confronti anche dell’ospedale "Versilia" e della casa di cura "San Camillo" di Vittoria Apuana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morì dopo caduta. Indagati volontari della Misericordia Articoli correlati Morì dopo la caduta da una scala. A processo il titolare della dittaStava facendo lavori dentro una banca per il cablaggio di telecamere a circuito chiuso, quando cadde da una scala e battè la testa. Morì dopo la caduta nel vano ascensore: chiuse le indagini per quattro personeSi tratta dell'amministratore di condominio, del legale rappresentante della ditta che si è occupata della manutenzione e di due tecnici. Contenuti e approfondimenti su Morì dopo Temi più discussi: Morì dopo caduta. Indagati volontari della Misericordia; Mariantonietta Cutillo, 16enne morta folgorata mentre ricarica il cellulare: tre imprenditori a processo; Prof morto dopo la gita scolastica. Balcone crollato, ecco la consulenza: Degradato e senza manutenzione; Fidanzati morti con auto nel dirupo, funerali per Michele e Maria. Indagato conducente del furgone, positivo al narcotest. Sedicenne folgorata in bagno da telefonino, chiesto processo per sei. Caricabatterie non a normaLa tragedia il 2 maggio del 2023 a Montefalcione, nell’Avellinese. Accusati importatori e distributori del dispositivo, il gup si esprimerà nell'udienza fissata il 18 giugno prossimo ... msn.com Agropoli, anziana morta dopo una caduta sull’autobus: risarciti figli e nipotiSi chiude con un accordo risarcitorio la vicenda che riguarda la morte di un’anziana di 82 anni originaria di Agropoli, deceduta nel 2022 dopo una caduta avvenuta a bordo di un autobus di linea della ... ilmattino.it Il compagno morì in un incidente stradale dopo 6 mesi dalla nascita del loro bambino. La drammatica storia di Ibiza Altea: https://fanpa.ge/zLJkS - facebook.com facebook Morì dopo una vita di sofferenze per una trasfusione sbagliata a Massa, 1 milione di risarcimento x.com