Via Quaglierini | Camion si scontra con un' ambulanza della Misericordia | L' autista è fuggito i volontari stanno bene

Questa mattina in via Quaglierini si è verificato un incidente tra un camion e un’ambulanza della Misericordia di Livorno. Secondo quanto riferito, l’autista del camion è fuggito dal luogo dell’incidente, mentre i volontari a bordo dell’ambulanza stanno bene. L’incidente ha coinvolto i due mezzi in modo che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre conseguenze immediate.

Paura in via Quaglierini dove un’ambulanza della Misericordia di Livorno e un camion si sono scontrati nella mattina di oggi, martedì 21 aprile. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato gravi danni alla fiancata sinistra del mezzo di soccorso, praticamente distrutta nell’urto.🔗 Leggi su Livornotoday.it Incidente con un’ambulanza o con un’auto della polizia: chi paga Notizie correlate Tir contro ambulanza sull’A1: camionista patteggia 5 anni. Tre le vittime, due erano volontari della MisericordiaAREZZO – Ha patteggiato una pena di cinque anni di reclusione l’autotrasportatore di 59 anni, originario di Savona e residente a Cuneo, che con il... Matthews si scontra con un’ambulanza e si frattura i polsi: incidente in allenamento per il ciclistaIl ciclista australiano si è scontrato con un'ambulanza mentre si stava allenando in vista della Milano-Sanremo.