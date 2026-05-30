Il libro di Paolo M. Rossini sull’Alzheimer e le demenze sarà presentato giovedì 11 giugno alle 15 al San Raffaele. La pubblicazione, edita da Mondadori, affronta aspetti umani e scientifici di una delle emergenze sanitarie più rilevanti. La presentazione si svolge in un contesto dedicato a esplorare le sfide legate alla memoria e alle malattie neurodegenerative.

Un viaggio umano e scientifico nel cuore di una delle grandi emergenze sanitarie del nostro tempo. Il volume, pubblicato da Mondadori, sarà presentato giovedì 11 giugno alle ore 15.00 all’IRCCS San Raffaele di Roma (via di Val Cannuta 247) L’Alzheimer non è soltanto una malattia. È una frattura nella memoria individuale e collettiva, una condizione che coinvolge pazienti, famiglie, caregiver, medici e l’intero sistema sanitario. A questa complessa realtà è dedicato “La memoria fragile: viaggio al centro dell’Alzheimer”, il libro del Prof. Paolo M. Rossini, Professore Ordinario di Neurologia e Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’IRCCS San Raffaele di Roma, pubblicato da Edizioni Saggi Mondadori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "La memoria fragile": al San Raffaele la presentazione del libro di Paolo M. Rossini sull’Alzheimer e la sfida delle demenze

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