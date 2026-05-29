Paolo M. Rossini ha presentato al San Raffaele il suo racconto sul viaggio nel mondo dell’Alzheimer. La malattia, che colpisce soprattutto la memoria, rappresenta una sfida per i pazienti, le famiglie e gli operatori sanitari. La presentazione si è concentrata sugli aspetti legati alla fragilità della memoria e alle difficoltà che comporta il suo declino progressivo. La discussione ha evidenziato come l’Alzheimer impatti sulla vita quotidiana e sulle risposte offerte dal sistema sanitario.

L'Alzheimer non è soltanto una malattia neurologica, ma una condizione che incide profondamente sulla vita dei pazienti, delle loro famiglie e di chi se ne prende cura, mettendo alla prova anche il sistema sanitario e la società nel suo complesso. A questa realtà complessa e sempre più diffusa è dedicato "La memoria fragile: viaggio al centro dell'Alzheimer", il nuovo saggio del professor Paolo M. Rossini, ordinario di Neurologia e direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'IRCCS San Raffaele di Roma, pubblicato da Mondadori. La presentazione. Il volume sarà presentato giovedì 11 giugno alle ore 15 nella Sala Congressi dell'IRCCS San Raffaele di Roma, in via di Val Cannuta 247, nel corso di un incontro aperto alla stampa, agli operatori sanitari e alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La memoria fragile". Paolo M. Rossini presenta al San Raffaele il suo viaggio nel mondo dell'Alzheimer

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