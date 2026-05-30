la mecca i fedeli concludono il pellegrinaggio annuale

I fedeli musulmani hanno completato il pellegrinaggio annuale dell’Hajj alla Mecca, in Arabia Saudita. Durante la cerimonia, hanno effettuato il giro intorno alla Kaaba, l’edificio nero a forma di cubo situato nel santuario. La conclusione dell’Hajj segna la fine delle attività religiose previste per questa ricorrenza. La partecipazione ha coinvolto un numero elevato di pellegrini provenienti da vari paesi.

I fedeli musulmani hanno concluso il pellegrinaggio annuale dell’Hajj alla Mecca, in Arabia Saudita, compiendo il giro intorno al luogo sacro della Kaaba, l’edificio nero a forma di cubo. Quest’anno, oltre 1,5 milioni di persone hanno preso parte al rito, con temperature che in alcuni momenti hanno superato i 40 gradi L’Hajj, uno dei Cinque Pilastri dell’Islam, è un obbligo da compiere una volta nella vita per ogni musulmano che se lo possa permettere e ne abbia la capacità fisica. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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