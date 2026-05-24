Circa 1,6 milioni di fedeli si preparano a partecipare al pellegrinaggio alla Mecca. Le autorità organizzano i flussi di persone con controlli e percorsi specifici per evitare assembramenti. Per partecipare, i fedeli devono rispettare requisiti fisici e presentare documenti che attestino la conformità alle norme sanitarie e di sicurezza. La gestione dell’evento prevede anche restrizioni e procedure di controllo per garantire la sicurezza dei partecipanti.

? Punti chiave Come vengono gestiti i flussi di 1,6 milioni di persone?. Quali sono i requisiti fisici e materiali per partecipare?. Perché la Kaaba è considerata il centro del mondo islamico?. Cosa accadrà durante il momento culminante del Giorno del Sacrificio?.? In Breve Rituali sacri previsti tra il 25 e il 29 maggio presso Al-Masjid al-Haram.. Radici storiche legate alla hijra del Profeta verso Medina avvenuta nel 622 d.C.. Kaaba alta 13 metri con rivestimento in seta nera denominato kiswah.. Rituali includono sette giri attorno alla Kaaba e raccolta di 49 pietre.. Circa 1,6 milioni di fedeli musulmani stanno convergendo verso la città saudita della Mecca per l’inizio del pellegrinaggio annuale, i cui rituali sacri si svolgeranno dal 25 al 29 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hajj alla Mecca: 1,6 milioni di fedeli verso il sacro pellegrinaggio

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Hajj 2026: Over 4,000 Nigerians Arrive Safely in Madinah

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