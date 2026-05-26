Migliaia di pellegrini musulmani sono arrivati martedì al Monte Arafat in Arabia Saudita, segnando l’inizio della giornata più importante dell’Hajj. Si tratta di un evento centrale nel pellegrinaggio annuale, considerato uno dei momenti chiave per i partecipanti. La presenza di grandi numeri di fedeli al sito sacro rappresenta un momento di grande afflusso e partecipazione religiosa.

Migliaia di pellegrini musulmani hanno iniziato ad arrivare martedì al Monte Arafat, in Arabia Saudita, nel momento spiritualmente più importante dell’ annuale pellegrinaggio dell’Hajj. Autobus carichi di fedeli hanno raggiunto la vasta piana di Arafat, mentre altri pellegrini hanno proseguito a piedi da Mina fino alla collina di Al Rahmah, luogo simbolico dove il profeta Maometto pronunciò il suo ultimo sermone. I rituali del Monte Arafat rappresentano il culmine spirituale del pellegrinaggio. Come ogni anno, le autorità saudite hanno predisposto imponenti misure di sicurezza lungo le strade che conducono al sito sacro, con migliaia di agenti impegnati a gestire il flusso dei fedeli ed evitare incidenti o calche tra la folla. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pellegrinaggio alla Mecca, migliaia di fedeli arrivano al Monte Arafat

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Hajj 2026 Begins: Thousands of Pilgrims Gather at Meccas Grand Mosque | AK15

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