All’Aprilina Sporting Village si svolgerà l’11ª edizione della “Maratona di Nuoto di Pasqua” mercoledì 1 aprile alle 19. La manifestazione prevede una competizione di nuoto con partecipanti di diverse età, che si svolgerà nella piscina del centro sportivo. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

Torna, con l’11esima edizione, la “Maratona di Nuoto di Pasqua" che si terrà mercoledì 1 aprile, alle 19.30, all’Aprilia Sporting Village (Via Carroceto). L’evento, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per atleti e appassionati, non è solo una sfida sportiva contro il cronometro, ma un grande gesto d’amore collettivo. La manifestazione è infatti finalizzata alla raccolta fondi per Solidart, centro operativo dell’Ais(Associazione Internazionale Solidarietà) promosso dal Gruppo Laico “Seguimi”. L'associazione è impegnata attivamente nel supporto umano e cristiano alle famiglie che vivono situazioni di forte precarietà economica e i cui figli combattono contro seri problemi di salute. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - All’Aprilia Sporting Village torna la “Maratona di Nuoto di Pasqua"

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