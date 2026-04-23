La Maratona delle Dolomiti è dedicata alla pace | appuntamento il 5 luglio

La Maratona delle Dolomiti si terrà il 5 luglio e quest’anno è dedicata alla pace. Il presidente dell’evento ha spiegato che ogni edizione si concentra su un tema particolare, con l’obiettivo di far riflettere. In questa occasione, si sottolinea come la pace possa nascere da gesti semplici, come aiutare gli altri, condividere le fatiche o pedalare insieme anche senza conoscere i compagni di corsa.

Il presidente Michil Costa ha affiancato ogni edizione a un tema specifico sul quale riflettere: "La pace nasce proprio da gesti semplici, come fermarsi ad aiutare, condividere la fatica, pedalare fianco a fianco anche senza conoscersi". Al via della Regina delle Granfondo 8000 cicloamatori da 85 Paesi: le richieste sono state 32.400. Tre percorsi: Maratona (138 km), medio (106 km) e Sellaronda (55 km).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Maratona delle Dolomiti è dedicata alla pace: appuntamento il 5 luglio Notizie correlate Acea apre al Circo Massimo la “Casa della Maratona dell’Acqua” dedicata alla tutela delle risorse idriche”Apre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria “Casa della Maratona dell’Acqua” dedicata alla tutela delle risorse... Leggi anche: All’Artistico la manifestazione dedicata alla memoria dell’eccidio di San Polo e del 14 luglio 1944 Altri aggiornamenti Temi più discussi: A giugno torna la HERO Südtirol Dolomites 2026; Torna a Riva del Garda la maratona benefica con gli amici a quattro zampe: Un evento che unisce solidarietà, amore per gli animali e partecipazione; Ztl a passo Gardena sulle Dolomiti, limite di 150 auto (con pass a pagamento) contro il sovraffollamento di turisti: Il traffico compromette la qualità della vita; Road to Prestigio 2026: ecco il form da compilare per chi insegue lo scudetto. In bicicletta scopri te stesso e impari il perdono: la Maratona delle Dolomiti come un’analisiIl serpentone dei novemila pedalatori è pronto a snodarsi lungo le Dolomiti. Domenica mattina alle 6,30 (diretta televisiva su Rai 3) scatterà la ventinovesima edizione della corsa ciclistica aperta ... ilsecoloxix.it Maratona dles Dolomites quest'anno solo virtualeSenza Covid sarebbero tornate oggi a correre nel cuore delle Dolomiti le 9.000 biciclette della Maratona dles Dolomites. Per celebrare in qualche modo la ricorrenza si è pensato a un'iniziativa ... rainews.it Maratona Barbetta: 12 cavalli e due nastri per un sabato di fuoco a San Siro Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/maratona-barbetta-dodici-cavalli-e-due-nastri-per-un-sabato-di-fuoco-a-san-siro/ #grandeippicaitaliana #corse #Horseriding #trotto - facebook.com facebook Lunedì 20 aprile, due corridori hanno aiutato un altro atleta a completare la Maratona di Boston dopo che le sue gambe avevano ceduto a pochi metri dal traguardo. Nel filmato girato da Adrian Umpierrez, mostra i due corridori, Aaron Beggs e Robson Oliveira x.com