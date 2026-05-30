La madre di un ragazzo di 22 anni ucciso a Milano da un gruppo di persone ha dichiarato di vivere nella paura e di chiedere informazioni su quanto accaduto. La donna ha descritto il figlio come vittima di un omicidio brutale, condannando la violenza degli aggressori. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’omicidio o sugli autori dell’attacco. La famiglia si è rivolta alle autorità, sperando in chiarimenti.

"Non trovo pace, mio figlio non c’è più. Ucciso in modo brutale da gente che non ha nulla di umano. Gli animali si sarebbero comportati meglio. Quelle sono persone cattive, senza cuore. Io chiedo giustizia: chi sa qualcosa, parli. I colpevoli devono essere trovati e puniti”. Jenny Silvera è la madre di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne italiano di origine ecuadoriana che è stato accoltellato martedì sera alla stazione di Milano Certosa. Fatale un fendente alla gamba che probabilmente gli ha reciso l’arteria femorale. Inutile la corsa disperata al Fatebenefratelli per salvargli la vita. «E ora ho paura», dice la madre. La polizia scientifica è sul posto dell’omicidio, nella stazione di Milano Certosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mamma di Gianluca, il 22enne ucciso dalla pandilla a Milano: “Ora ho paura per la mia famiglia. Chi sa qualcosa lo dica”

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