Gianluca ucciso dalla gang tra i binari della stazione | la pista dello scambio di persona La mamma | Ho paura per l' altro mio figlio

Da today.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso con un coltello tra i binari di una stazione a Milano. La vittima è stato accoltellata durante un episodio avvenuto martedì sera. La polizia sta valutando come possibile pista lo scambio di persona, secondo alcune testimonianze. La madre della vittima ha espresso preoccupazione anche per l'altro figlio. Le indagini sono in corso e si stanno analizzando le testimonianze raccolte sulla scena.

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Da una voce, insistente e ripetuta, arriva un nuovo spunto per le indagini sull'uccisione di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato a morte alla stazione di Milano Certosa nella serata di martedì. Il ragazzo, giovane lavoratore di origini ecuadoriane senza precedenti con la giustizia, potrebbe. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Milano, Gianluca Ibarra Silvera ucciso dalla gang in stazione: la pista dello scambio di persona. Il fratello: Li avevamo incrociati e dicevano: siamo i re; La madre di Gianluca, ucciso dal branco: Ora ho paura per tutta la mia famiglia; Si indaga su possibili legami con le gang per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano; Dietro l'omicidio del giovane a Milano l'ombra oscura del ritorno delle pandillas.

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