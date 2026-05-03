La relazione tra Katia Ricciarelli e sua madre, Molara, ha rappresentato un punto di riferimento nella vita della cantante, compensando l’assenza del padre. La madre ha avuto un ruolo importante, anche se ha portato con sé alcuni rimorsi. La sorella di Ricciarelli è stata coinvolta in una vicenda personale che ha portato la cantante a dichiarare di aver combattuto per riscattare la propria famiglia.

Il rapporto tra Katia Ricciarelli e la mamma, Molara, ha compensato l’assenza del papà, nonostante qualche rimorso. “A volte penso di non averle dato abbastanza. Io non ho mai pensato di fare carriera solo per me stessa ma ho sempre pensato a lei” ha raccontato l’attrice. Particolarmente doloroso è stato il momento della morte della mamma. La cantante non è infatti riuscita a salutarla: “Lei finì in coma, io salutai tutti durante il concerto e andai da lei. Non ho fatto in tempo a salutarla. Le dicevo ‘Mamma lasciati andare, smettila di combattere’, perché volevo rivedere la serenità sul suo volto”. “Io ho combattuto per riscattare la mia famiglia, che è stata oltraggiata non sai quanto, perché erano tutte donne sole.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi erano la mamma e la sorella di Katia Ricciarelli: “Io ho combattuto per riscattare la mia famiglia”

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