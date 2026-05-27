Gianluca Silvera accoltellato alla stazione Certosa il padre | Uno della gang aveva il tatuaggio della MS13
Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio e morto in ospedale. Un testimone ha riferito che uno degli aggressori aveva un tatuaggio della gang MS13. La polizia sta indagando sull'aggressione, che sarebbe stata compiuta da un gruppo di giovani coinvolti in una rissa. Nessun dettaglio sui motivi dell'evento o sull'identità degli aggressori è stato ancora reso noto.
Gianluca Ibarra Silvera è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato da una gang alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio. Il padre del 22enne ha detto di aver riconosciuto i tatuaggi: "Sono della MS13". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang
Notizie e thread social correlati
Il padre di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a Milano Certosa: “Ho riconosciuto il capo della MS13”Il padre di un giovane ucciso a Milano ha dichiarato di aver riconosciuto un membro di una nota gang criminale.
Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da dieci personeA Milano, un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato e ucciso alla stazione Certosa.
Temi più discussi: Gianluca Ibarra Silvera accerchiato da 10 persone e ucciso a coltellate a 22 anni in stazione Certosa; Maxi rissa alla stazione Milano Certosa: Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato a 22 anni. Gli aggressori fuggiti in treno; Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno); Morto un 22enne accoltellato durante una rissa nella stazione di Milano Certosa: si chiamava Gianluca Ibarra Silvera.
È morto nella notte all’ospedale Fatebenefratelli di Milano Gianluca Ibarra Silvera, il ragazzo di 22 anni accoltellato nella tarda serata di martedì 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa, in via Antonio Mambretti. lamilano.it/milano/milano-… x.com
Sono continuati i rilievi delle forze dell’ordine che stanno investigando sulla morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato durante una violenta rissa scoppiata dentro lo scalo della periferia milanese. Un addetto della stazione ha riferito che la sera è facebook
Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit
Gianluca Ibarra Silvera accoltellato a Certosa da una gang, il padre: Uno di loro aveva il tatuaggio della MS13Gianluca Ibarra Silvera è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato da una gang alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio ... fanpage.it
Gianluca Ibarra Silvera morto accoltellato alla stazione di Milano Certosa: il 22enne accerchiato da dieci persone (poi fuggite in treno)Prima la rissa, poi le coltellate e la corsa in ospedale. È finita in tragedia l'ennesima lite tra gang a Milano, questa volta nella periferia nord. Gianluca Ibarra ... ilmessaggero.it