Gianluca Silvera accoltellato alla stazione Certosa il padre | Uno della gang aveva il tatuaggio della MS13

Da fanpage.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio e morto in ospedale. Un testimone ha riferito che uno degli aggressori aveva un tatuaggio della gang MS13. La polizia sta indagando sull'aggressione, che sarebbe stata compiuta da un gruppo di giovani coinvolti in una rissa. Nessun dettaglio sui motivi dell'evento o sull'identità degli aggressori è stato ancora reso noto.

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Gianluca Ibarra Silvera è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato da una gang alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio. Il padre del 22enne ha detto di aver riconosciuto i tatuaggi: "Sono della MS13". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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