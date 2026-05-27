Gianluca Silvera accoltellato alla stazione Certosa il padre | Uno della gang aveva il tatuaggio della MS13

Notizia in breve

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato alla stazione ferroviaria Milano Certosa la sera del 26 maggio e morto in ospedale. Un testimone ha riferito che uno degli aggressori aveva un tatuaggio della gang MS13. La polizia sta indagando sull'aggressione, che sarebbe stata compiuta da un gruppo di giovani coinvolti in una rissa. Nessun dettaglio sui motivi dell'evento o sull'identità degli aggressori è stato ancora reso noto.