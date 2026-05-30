la maceratese del futuro piacciono fiorani e yimga

La Maceratese sta definendo il nuovo organigramma tecnico con l’ufficializzazione di due figure chiave. Il direttore sportivo e l’allenatore sono già stati scelti e saranno annunciati a breve. Tra i nomi circolati ci sono Fiorani e Yimga, che sembrano piacere alla società. Nel frattempo, il club ha avviato le procedure per completare il team di lavoro, con il responsabile tecnico e il direttore sportivo già al lavoro per preparare la stagione.

Sono già al lavoro il diesse Giulio Spadoni e l’allenatore Sante Alfonsi che nel giro di un paio di giorni saranno ufficializzati dalla Maceratese che in tal modo riempie le prime due caselle del nuovo organigramma tecnico. Inevitabilmente già al centro delle chiacchierate tra direttore sportivo e tecnico ci sono i giocatori dello scorso anno da trattenere e volti nuovi. Il primo obiettivo è un portiere del 2007 e tra i prospetti individuati c’è Francesco Yimga, un giocatore del Valmontone ma di proprietà del Perugia che ha collezionato 30 presenze nel girone G di serie D. Non è da escludere che al giocatore possa essere interessata anche l’Ancona qualora dovesse andare in porto la trattativa perché Manolo Bucci, presidente del Valmontone, entri nell’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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