Durante un evento organizzato da Lego, l'ex calciatore ha dichiarato che la fantasia nel calcio non è scomparsa, citando alcuni giovani talenti come Cherki, Nico Paz, Guler e Yildiz. Ha aggiunto che questi giocatori rappresentano il tipo di talento che si vede nel calcio attuale, già in parte presente nelle squadre di rilievo. La conversazione si è concentrata sulle caratteristiche del calcio di domani e sul ruolo dei giovani nel panorama calcistico.

A un evento organizzato da Lego, Alessandro Del Piero si è espresso così sul calcio che verrà, che in buona parte è già presente. Dal talento che sarà in vetrina al Mondiale americano alle ultime due curve in Serie A, con la Juve protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Del Piero: "La fantasia non è morta. Mi piacciono Cherki, Nico Paz, Guler e Yildiz"

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