Il mercato immobiliare nelle città termali continua a mostrare segni di ripresa, con un aumento costante delle compravendite e delle richieste di immobili. Tra queste località, una in particolare si distingue per aver guidato la crescita del patrimonio abitativo, confermando l’interesse verso le aree termali. I dati raccolti da fonti immobiliari indicano che questa tendenza si mantiene stabile nel tempo, attirando investitori e acquirenti.

Il mercato immobiliare nelle città termali conferma il suo fascino segnando una crescita costante. Lo assicura Immobiliare.it, la compagnia guidata da Luke Brucato, specializzata in analisi di mercato e data intelligence, il portale immobiliare leader in Italia. La società ha analizzato il prezzo delle abitazioni in vendita e in affitto nelle principali città termali italiane nell’ultimo anno. È emerso che incrementi rilevanti si registrano anche a Montecatini Terme e Salsomaggiore Terme, entrambe in rialzo del 7%. Plinio Parenti, titolare dell’omonima agenzia di corso Roma, conferma che in effetti il mercato si mostra in leggera ripartenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piacciono le città termali. Montecatini guida la ripresa del patrimonio abitativo

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Il borgo di Montecatini Alto visto dal cielo - riprese col drone in 4 K

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