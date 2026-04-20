Oroscopo di maggio 2026 | la Luna Piena in Scorpione apre il mese la Luna Blu in Sagittario lo chiude

A maggio 2026, il cielo si anima di eventi lunari significativi. Il mese inizia con la Luna Piena in Scorpione, portando un'energia intensa e profonda, mentre si conclude con una Luna Blu in Sagittario, un fenomeno che si verifica di rado e che interessa solo alcuni anni. Questi due appuntamenti lunari segnano le fasi principali dell’oscillazione tra emozioni profonde e desiderio di esplorazione.

Maggio 2026 si apre con la Luna Piena in Scorpione e si chiude con una Luna Blu in Sagittario, un evento raro che non accade tutti gli anni. In mezzo, il cielo tiene insieme due ritmi diversi e complementari: la velocità mentale dei passaggi in Gemelli e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte del 1° maggio e i primi weekend più miti arrivano al momento giusto per rallentare e capire dove vale davvero la pena investire tempo ed energie. Firma: Artemide – Aggiornato il 20 aprile 2026 Il mese si apre il 1° maggio alle 17:22 con la Luna Piena in Scorpione, un passaggio che porta in superficie emozioni, finanze condivise e verità tenute in secondo piano.🔗 Leggi su Feedpress.me

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