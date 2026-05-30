la lettera dei tifosi via chi ha causato risultati negativi

I tifosi del Gruppo Bullone hanno scritto una lettera aperta al presidente della squadra, chiedendo di escludere chi ha causato risultati negativi. La richiesta è di voltare pagina completamente, per poter programmare il futuro senza le persone ritenute responsabili di insuccessi passati. La comunicazione si rivolge direttamente alla dirigenza, evidenziando la volontà di un cambiamento deciso.

Voltare pagina del tutto per programmare il futuro "senza chi ha portato risultati fallimentari". In una lunga lettera i tifosi del Gruppo Bullone si rivolgono direttamente al presidente Stillitano. "E’ il momento di trarre le conseguenze e assumere decisioni chiare – scrivono – L’esito sportivo è arrivato e rappresenta l’epilogo drammatico di una gestione tecnica, sportiva e societaria che riteniamo complessivamente fallimentare. I fatti parlano da soli. Le ricostruzioni, le chiacchere che circolano non possono sostituire un’analisi seria e documentata dai fatti. Il progetto sportivo 2025-2026 riconducibile al team Gazzol-Peri -Melissano non ha raggiunto gli obiettivi prefissati e, alla prova dei risultati, deve considerarsi fallito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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