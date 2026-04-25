A Crans-Montana si discute sulle spese mediche da sostenere in Svizzera, con alcuni esponenti che affermano che chi ha causato la tragedia deve pagare. La polemica riguarda le responsabilità e le modalità di copertura dei costi sanitari, mentre le autorità italiane insistono sulla responsabilità di chi ha provocato l’evento. La questione è al centro di un dibattito pubblico tra le parti coinvolte.

Milano, 25 aprile 2026– È "semplicemente abominevole". Non usano mezzi termini il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso commentando duramente l a richiesta avanzata dalla Svizzera in merito al pagamento delle spese sanitarie legate alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita anche sei ragazzi italiani (compresi i due sedicenni milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo ). "Fuori discussione che paghi l’Italia”. Fontana e Bertolaso hanno respinto con fermezza l'ipotesi che tali costi possano ricadere sull'Italia aggiungendo "Gli svizzeri sostengono che sia la loro cassa malati a pretendere questo pagamento: benissimo, ma si rivolgano ai responsabili di quanto accaduto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, spese mediche da pagare alla Svizzera? Fontana e Bertolaso: fuori discussione, paghi chi ha causato la tragedia

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