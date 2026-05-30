Due gruppi di appassionati di calcio si scontrano sui social e nei commenti online: da un lato ci sono i sostenitori del gioco offensivo e creativo, dall’altro quelli che preferiscono tattiche difensive e risultati certi. La discussione si concentra su quale stile porti a successi duraturi, con opinioni spesso contrastanti. La disputa si inserisce in un dibattito più ampio sulla natura stessa del calcio e sulle strategie vincenti.

La guerra santa del pallone. Il calcio che imita la politica, scrive il Fatto quotidiano che con Fabrizio d’Esposito dedica una pagina alla battaglia politica in atto nel calcio. E che questa settimana a Napoli ha vissuto giorni intensi con l’arrivo di Massimiliano Allegri e la resistenza dei sostenitori di Vincenzo Italiano. Ormai gli schieramenti non sono più tra tifosi di squadre diverse, ma la divisione è nella concezione del calcio. Come sta avvenendo a Napoli dopo l’ufficializzazione di Massimiliano Allegri sulla panchina che è stata di Antonio Conte. Ma non è una fotografia della sola situazione napoletana. Chivu è lo Schlein della Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La guerra santa del pallone: giochisti vs. risultatisti

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