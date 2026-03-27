Siamo italiani pratici concreti Giochisti per i social risultatisti nell’anima

L’Italia si prepara a disputare la finale dei playoff. La squadra ha superato le fasi precedenti e si trova ora a un passo dall’obiettivo. La qualificazione è stata raggiunta grazie alle vittorie nelle partite decisive e alla determinazione dimostrata sul campo. La sfida finale si svolgerà tra poche settimane, con la nazionale pronta a confrontarsi con l’avversario per ottenere la qualificazione.

Gattuso è riuscito a stringere a coorte una nazionale operaia. Sandro Tonali è il suo Scipio: guida silenziosa, piedi e testa L’Italia è in finale playoff. E già qui bisognerebbe fermarsi un attimo, perché non era scontato. Gennaro Gattuso è riuscito a stringere a coorte una nazionale operaia, di quelle che non fanno poesia ma sanno stare dentro la partita. E Sandro Tonali è il suo Scipio: guida silenziosa, piedi e testa. Superiamo una Irlanda del Nord modestissima, ma lo facciamo con quella tensione addosso che conosciamo bene. Per capirci, più tesi della maggioranza di Governo un’ora dopo l’esito del Referendum. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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