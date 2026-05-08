Un professore di Storia Contemporanea all’Università di Bologna ha proposto di modificare il sistema di assegnazione dei punti nei giochi o nelle competizioni sportive, suggerendo di premiare non solo i risultati finali ma anche altri aspetti delle prestazioni. La proposta, definita provocatoria, mira a cambiare le regole tradizionali e a valorizzare diversi elementi delle competizioni. La sua idea ha suscitato discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

L'eterno dibattito tra giochisti e risultatisti potrebbe finalmente risolversi grazie al "punto di merito". L’idea rivoluzionaria - e provocatoria - è stata lanciata da Fulvio Cammarano: professore di Storia Contemporanea all’Università di Bologna e direttore del Master in Giornalismo dell’ateneo. Il principio è semplice: premiare anche il gioco e ridisegnare il sistema di assegnazione dei punti. Chi segna di più vince e conquista due punti, rimettendo in discussione il terzo punto: trasformandolo in un premio attribuito alla squadra che esprime la prestazione migliore. "Non sempre chi supera l’avversario merita di più. Fortuna, episodi e gol continueranno ad avere lo stesso peso – spiega il professor Cammarano - perché fanno parte del gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giochisti o risultatisti? L'idea provocatoria: cambiare l'assegnazione dei punti

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