Donald Trump aveva annunciato azioni aggressive contro il regime iraniano, ma finora non sono stati compiuti interventi militari. Recentemente, ha parlato di un memorandum come misura di copertura per quanto accaduto. La situazione evidenzia una discrepanza tra le dichiarazioni iniziali e le azioni effettive, lasciando il quadro politico senza interventi significativi nel paese mediorientale.

Aveva promesso fuoco, fiamme e il rovesciamento del regime iraniano. Invece, come ampiamente previsto da chiunque abbia mai aperto un libro di storia mediorientale, Donald Trump è rimasto col cerino in mano. Tre mesi fa, a fine febbraio, gli Usa e Israele hanno iniziato a scaricare bombe sull’Iran con l’illusione di azzerare il programma nucleare e far sfilare la democrazia a Teheran. Oggi, dopo aver preso sberle a destra e a manca, e speso miliardi, l’uomo di Mar-a-Lago mendica un “memorandum di Pace” che ha tutta l’aria di una sconfitta strategica senza precedenti. Il piano del Pentagono – guidato dal tatuato ed esaltato Ministro della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra in Iran? Un clamoroso autogol per Trump. Che ora parla di memorandum per coprire il disastro

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Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

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