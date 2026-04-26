Trump | Iran ha 3 giorni per evitare disastro petrolifero Teheran parla con Putin

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'Iran ha tre giorni per evitare un disastro petrolifero, commentando una possibile esplosione nel paese. Nel frattempo, Teheran ha dichiarato di non voler proseguire con l'accordo sul nucleare e ha avviato contatti con la Russia per trovare nuovi alleati. La situazione tra le nazioni coinvolte si evolve in un clima di tensione crescente.

(Adnkronos) – Donald rump prevede l'"esplosione" dell'Iran nel giro di 3 giorni. Teheran, intanto, dice no all'accordo sul nucleare e cerca sponde in Russia. I negoziati per chiudere definitivamente la guerra rimangono impantanati, il dialogo tra Stati Uniti e Iran non decolla in una partita a scacchi che rischia di complicarsi nuovamente. Trump rimane in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz Notizie correlate Iran, Trump: "Il sistema petrolifero rischia l'esplosione entro 3 giorni"Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il sistema petrolifero dell'Iran potrebbe "esplodere" entro tre giorni, in caso di... Conflitto: Trump parla con l’Iran, ma Teheran nega iSulle scie del conflitto che ha raggiunto la sua terza settimana nel Medio Oriente, il presidente Donald Trump ha confermato l’esistenza di contatti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verso un nuovo round di negoziati USA-Iran; Trump: 'A Islamabad intesa o distruzione'. L'Iran: 'Richieste eccessive, niente colloqui' - LA GIORNATA DEL 19 APRILE; Trump: Non ho fretta, Iran nel caos. E si infuria per la domanda choc; Trump: L'Iran non chiuderà mai più lo stretto di Hormuz. Trump: Iran ha 3 giorni per evitare disastro petrolifero. Teheran parla con PutinIl presidente Usa parla di collasso imminente del sistema petrolifero iraniano a causa del blocco nello Stretto di Hormuz. Intanto il ministro degli Esteri Araghchi vola a Mosca per incontrare Putin ... adnkronos.com Iran, Trump: Il sistema petrolifero rischia l'esplosione entro 3 giorniIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che il sistema petrolifero dell'Iran potrebbe esplodere entro tre giorni, ... iltempo.it "Dovremmo aspettarci, nei prossimi giorni, di sentire parlare di importanti miglioramenti della sicurezza che potrebbero includere l'obbligo per il presidente Trump di indossare un giubbotto antiproiettile quando si trova in pubblico". Lo ha riferito Fox News, - facebook.com facebook "Trump non ha idea di come convincere davvero gli iraniani a sedersi e trovare un accordo." @ceciliasala a #CTCF x.com