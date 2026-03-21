La guerra contro l'Iran annunciata dall'amministrazione Trump ha incontrato una forte resistenza da parte di Cina, Corea del Sud e Giappone, che hanno rifiutato di sostenere l'iniziativa. Questi paesi hanno deciso di non partecipare alle azioni militari o di appoggiare l'intervento previsto, rafforzando così la loro posizione di neutralità rispetto alla strategia statunitense in Medio Oriente.

Niente da fare. Cina, Corea del Sud e Giappone hanno risposto picche alla richiesta di Donald Trump. Il presidente statunitense aveva implicitamente chiesto il loro contributo per riaprire lo Stretto di Hormuz attraverso l’invio navi da guerra in loco per difendere le petroliere e le altre imbarcazioni commerciali dagli attacchi iraniani. “Noi ricaviamo meno dell’1% del nostro petrolio dallo stretto. Il Giappone il 95%. La Cina il 90%. Molti europei ne detengono una quota considerevole. La Corea del Sud il 35%. Quindi vogliamo che vengano ad aiutarci”, aveva dichiarato l’inquilino della Casa Bianca. Un appello che, di fatto, ha però avuto lo stesso effetto di un sasso gettato in acqua. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché con la guerra contro l’Iran Trump si è fatto un autogol in Asia

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