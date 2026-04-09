Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant' Egidio a Roma

Il presidente francese è arrivato nella sede di Sant'Egidio a Roma, dove ha incontrato i responsabili della comunità, tra cui il presidente e il fondatore. Durante l'evento, ha salutato i presenti scambiando alcuni baci e ha partecipato a un colloquio con i leader della comunità. La visita si è svolta il 9 aprile 2026, in un contesto di incontri istituzionali e di dialogo tra le parti.

Donato Bilancia, il giocatore. Nella mente del serial killer più enigmatico Podcast (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese arriva alla sede di Sant'Egidio per un colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui il Presidente Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi. Macron entrando saluta i curiosi in strada lanciando baci. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Donato Bilancia, il giocatore. Nella mente del serial killer più enigmatico Podcast Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant'Egidio a Roma Sapienza, Diocesi di Roma e Sant’Egidio insieme per l’accoglienza di giovani palestinesiRoma, 24 febbraio 2026 – È stato siglato oggi dalla rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, dal Cardinale Vicario Baldo Reina della Diocesi di... Leggi anche: "L’Italia che non cresce": il Pd parlerà della legge di bilancio alla Casa del Popolo di Sant’Egidio