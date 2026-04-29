A Perugia si lavora per il rinnovo contrattuale di Tozzuolo, con le prime indicazioni positive sul proseguimento della collaborazione. Parallelamente, anche per Ladinetti si è arrivati a una decisione definitiva. Infine, per quanto riguarda l’allenatore, è arrivata la comunicazione ufficiale della conferma sulla panchina. La società sta definendo gli ultimi dettagli per il prolungamento dei contratti dei propri giocatori e dello staff tecnico.

Ci sono le prime conferme per il futuro. Come per Ladinetti anche per Diego Stramaccioni è scattata la conferma. Il contratto del difensore centrale era legato alle presenze. Il difensore di Assisi, classe 2001, ha disputato dieci partite che sono bastate per far scattare il rinnovo del contratto per due anni. Mentre per il centrocampista il rinnovo è stato per un anno, il difensore raddoppia fino al 2028. Stramaccioni è arrivato nel mercato di gennaio dopo una prima parte di stagione nel Trapani. Quando è arrivato, a inizio girone di ritorno, per il difensore non c’è stato troppo spazio, dopo le prime cinque giornate in panchina perché Tedesco non lo vedeva ancora pronto, ha preso la maglia e non l’ha lasciata più.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia al lavoro per il rinnovo di Tozzuolo . Stramaccioni: è scattata la conferma

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