la fortitudo prende forma guerri coinvolge loreti

La Fortitudo si sta ricostruendo dopo l’eliminazione in campionato, avvenuta sei giorni fa con la sconfitta a Verona che ha concluso l’era-Caja. La squadra è ora in fase di riorganizzazione, con il coinvolgimento di un nuovo allenatore, Guerri, che ha inserito Loreti nel suo staff. La squadra ha concluso la stagione con una sconfitta in trasferta, interrompendo le speranze di promozione in massima serie, nonostante alcune opportunità legate ai risultati di altre squadre.

Sei giorni son passati dall’atto finale dell’era-Caja, col ko veronese che ha mandato la Fortitudo ufficialmente in vacanza, nonostante un fattore campo che per qualche tempo aveva titillato i sogni di promozione nella massima serie (specie considerando l’uscita di Pesaro). Ma tant’è. Con l’addio del tecnico pavese, ora è tempo di iniziare a imbastire un nuovo ciclo, dirigenziale e sportivo, auspicando che le asce vengano seppellite dopo le frizioni dell’ultimo anno. Magari convogliando le energie nella costruzione di un progetto che possa riportare stabilmente la Effe in serie A con una struttura compatta e ambiziosa. Per fare in modo che il bacino di tifo, che è sempre stato un asset biancoblù come attestato da record di abbonamenti e presenze, non solo resti un punto fermo della società, ma possa ulteriormente espandersi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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