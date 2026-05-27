A Mondaino, la giunta comunale è stata ufficialmente annunciata, con Ornella Valentini nominata vicesindaca. Dopo le elezioni di domenica e lunedì, il nuovo sindaco, eletto con il 54% dei voti, ha iniziato formalmente il suo incarico. La composizione della squadra di governo locale è stata comunicata nei giorni successivi, con la nomina di Valentini a ruoli chiave. La maggioranza ha confermato la propria volontà di guidare il comune secondo le linee portate avanti durante la campagna elettorale.

A Mondaino inizia l’era di Amerigo Ottaviani. E’ lui il nuovo sindaco del comune della Valconca, trionfante alle elezioni di domenica e lunedì, con il 54.17% per cento dei consensi. L’unico candidato alle amministrative ha superato lo scoglio dell’affluenza e del quorum fissato al 40%. Insieme a lui, i più votati della lista civica Bene Comune sono stati: Daniele Galluzzi (37), poi Elia Tamburini (27), Ornella Valentini (21), Filippo Merli (16), Angelo Galanti (13), Niko Di Marcobernardino (13), Annarita Nardi (8), Fabrizio Ciotti (6), Marilena Giannini (3) e Michele Arcangeli (1). Tra loro c’è anche il nuovo vicesindaco che sarà "Ornella Valentini, per ora abbiamo deciso solo il suo incarico – annuncia Ottaviani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Mondaino la giunta prende forma: "Ornella Valentini vicesindaca"

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