La finale di Champions League va ai supplementari mentre l’Arsenal stanco resiste

La finale di Champions League tra Arsenal e PSG a Budapest si è conclusa con i supplementari, dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari. L’Arsenal, visibilmente stanco, ha resistito fino ai tempi supplementari. La partita si è giocata questa sera, con i due club che hanno dato battaglia fino al fischio finale. Nessuna delle due squadre ha segnato durante i 90 minuti. La gara prosegue oltre i tempi regolamentari per stabilire il vincitore.

2026-05-30 20:03:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La finale di Champions League dell’Arsenal contro il PSG a Budapest è andata ai supplementari dopo un pareggio per 1-1 dopo 90 minuti. Kai Havertz ha portato in vantaggio i Gunners già al sesto minuto, mentre la squadra di Mikel Arteta ha bloccato i campioni di Francia per il resto del primo tempo. Il PSG è al LIVELLO nella finale di UEFA Champions League! Ousmane Dembélé batte David Raya dal dischetto TNT Sport e HBO Max pic.twitter.com318apl8uAM – Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 30 maggio 2026 Ma il PSG ha continuato a dominare e ha trovato il pareggio dal dischetto dopo lo sgambetto di Khvicha Kvaratskhelia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/2026 FINAL MATCH SCHEDULE PSG VS ARSENAL - UCL FINAL FIXTURES 2025/26

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