Diretta gol Champions League | Sporting Bodo Glimt 3-0 si va ai supplementari

Durante gli ottavi di finale della Champions League, lo Sporting ha concluso la partita contro il Bodo Glimt con un punteggio di 3-0, portando la sfida ai supplementari. La cronaca in tempo reale, disponibile su Calcionews24, include sintesi e tabellino di tutti i match della fase. La diretta gol permette di seguire gli sviluppi delle partite con aggiornamenti immediati.

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