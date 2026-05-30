La figura dell’insegnante di sostegno ha bisogno di una rivoluzione Lettera

Una lettera inviata da un docente evidenzia la necessità di riformare la figura dell’insegnante di sostegno. La richiesta riguarda miglioramenti nelle condizioni di lavoro e una maggiore chiarezza nei ruoli. Non sono state fornite ulteriori specifiche sui contenuti della proposta o sui cambiamenti richiesti. La lettera si concentra sulla richiesta di un cambiamento strutturale per questa figura professionale.

inviata da Prof.Andrea Riccobono – La figura dell’insegnante di sostegno ha bisogno di una rivoluzione. Non possiamo limitarci a prenderci carico dell’alunno che, giustamente, ha bisogno di supporto ed essere relegati esclusivamente a lui. So che molti di voi leggono queste parole e già si comportano e agiscono come docenti della classe, e fate bene. Non dovrebbe più esistere l’appellativo: “tu sei l’insegnante di Tizio”, anche se Tizio ha palesemente bisogno. Dobbiamo entrare in classe come insegnanti, con la consapevolezza che tutti gli alunni hanno bisogno, anche i più “bravi”. Ho avuto nella stessa classe, per tre anni e per 12 ore settimanali, un ragazzo con lieve ritardo cognitivo: tanti piccoli problemi, ma facilmente gestibili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Insegnante severa punita dalla preside | Una lezione importante a scuola

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Aiuto con la pronuncia della lettera scritta y reddit

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