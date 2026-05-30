La festa dei giovani Cardarelli in trionfo davanti al Costa
Ieri si è svolta una gara tra scuole, il Palio, che ha visto circa 300 studenti partecipare. La competizione si è conclusa con la vittoria della scuola Cardarelli, seguita da Costa e Mazzini. La manifestazione ha coinvolto diverse classi e si è svolta in un clima di entusiasmo. La premiazione ha premiato il team di Cardarelli, che ha conquistato il primo posto davanti alle altre due scuole.
Centinaia di studenti protagonisti del Palio delle scuole disputato ieri e concluso con la vittoria del Cardarelli, davanti a Costa e Mazzini. I protagonisti UNIFICATO Cardarelli (imbarcazione Muggiano): Timofey Menucci, Vincenzo Araimo, Pietro Mancini, Vito De Cola, Eleonora Pagni. Chiodo (Fossamastra): Robert Turanovic, Bassim El Makkaoui, Siaka Diarrasouba, Igene Junior, Jacopo Fortini. Mazzini (imbarcazione Lerici): Andrea Arduini, Valerio Savani, Edoardo Moroni, Ludovica Santoro, Martinello Ris Martillo. 1) Cardarelli, 2) Chiodo, 3) Mazzini. ALLIEVE Mazzini (imbarcazione Lerici): Ilaria Cataldo, Elisabetta Lanzone, Ludovico Santoro, Maria Cristina Ilardi, Giulia Pedretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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