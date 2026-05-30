la festa dei giovani cardarelli in trionfo davanti al costa

Notizia in breve

Ieri si è svolta una gara tra scuole, il Palio, che ha visto circa 300 studenti partecipare. La competizione si è conclusa con la vittoria della scuola Cardarelli, seguita da Costa e Mazzini. La manifestazione ha coinvolto diverse classi e si è svolta in un clima di entusiasmo. La premiazione ha premiato il team di Cardarelli, che ha conquistato il primo posto davanti alle altre due scuole.