Il 13 aprile, i redattori dell'Istituto Comprensivo di San Marco Argentano riceveranno un premio nazionale al Senato. La cerimonia si svolgerà nella sede istituzionale, coinvolgendo giovani giornalisti provenienti da diverse parti del paese. Si tratta di un riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto dagli studenti, che ha attirato l'attenzione a livello nazionale. La premiazione rappresenta un momento di rilievo per la scuola e i giovani partecipanti.

? Cosa sapere I redattori dell'IC di San Marco Argentano ricevono un premio nazionale al Senato il 13 aprile.. Il riconoscimento premia il progetto di giornalismo scolastico guidato dalla dirigente Lisa Aloise.. Il 13 aprile 2026, la Sala Martiri di Nassirya presso il Senato della ha ospitato i giovanissimi redattori dell’Istituto Comprensivo di San Marco Argentano per ricevere un prestigioso riconoscimento nazionale dedicato alla testata scolastica dei Piccoli. Non è la solita cronaca di corridoi istituzionali a raggiungere Roma, ma il frutto del lavoro di ragazzi che hanno saputo trasformare la penna e lo schermo in strumenti di partecipazione civile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Calabria al Senato: il trionfo dei giovani giornalisti

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