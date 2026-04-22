Le sfilate delle collezioni Cruise 2027 si avvicinano, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Il calendario prevede eventi in diverse città del mondo, dove designer e case di moda presenteranno le nuove proposte. Questi appuntamenti rappresentano un momento importante per mostrare le tendenze della prossima stagione, con molte location che alternano ambientazioni storiche e moderne. La partenza è ormai imminente e l’attesa cresce.

Pronti, partenza, via! Manca sempre meno alle collezioni Cruise 2027, uno dei momenti più attesi del calendario moda. Un capitolo di stile intermedio, sospeso tra le stagioni, nato per accompagnare viaggi e climi miti, oggi diventato un tassello importante nella narrazione del brand. La loro caratteristiche imprescindibile? Sono presentate in destinazioni iconiche tra arte, architettura e cultura. Proprio per questo, ogni Cruise è osservata con attenzione: non solo per i capi mostrati in passerella, ma perché rivela in anticipo le intenzioni (e ispirazioni) dei brand. Dimmi dove e quando, il calendario delle sfilate Cruise 2027 in giro per il mondo.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In quali parti del mondo ci porteranno le sfilate: calendario e mete delle prossime Cruise

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