Irene Grandi | Dopo 15 anni di lavoro volevo lasciare la musica scappai dall'altra parte del mondo

Irene Grandi ha raccontato a Canzonissima di aver pensato di abbandonare la musica dopo quindici anni di carriera. Ha descritto un periodo di crisi dopo un'esperienza difficile al Festival di Sanremo, che l'ha portata a sentirsi disperata. In quel momento, un'amica le ha trovato un luogo dove rifugiarsi, e lei ha deciso di allontanarsi temporaneamente.

Irene Grandi si racconta a Canzonissima, ripercorrendo il momento più difficile della sua carriera: "Dovevo ritrovarmi, dopo un Sanremo difficile ero disperata, un'amica trovò un posto in cui fuggire". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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