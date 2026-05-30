La famiglia nel bosco a Dalla parte degli animali
Una famiglia è stata trovata nel bosco durante il programma televisivo “Dalla parte degli animali”. I genitori sono stati mostrati mentre si prendevano cura dei loro figli e degli animali presenti nel luogo. La scena si è svolta in un ambiente naturale, con i membri della famiglia che interagivano con gli animali in modo diretto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o conseguenze legali legate alla presenza nel bosco.
MILANO – La relazione di amore e rispetto di Catherine e Nathan, i genitori della “famiglia del bosco”, con gli animali che vivono insieme a loro e fanno parte della loro realtà; diciannove pitbull sequestrati da un orribile e illegale business di combattimenti clandestini e che ora sono stati affidati all’associazione “Cave Canem”; nove cuccioli salvati dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Canosa di Puglia, che cercano casa. Sono questi alcuni dei servizi principali di “Dalla Parte degli Animali”, in onda domenica 31 maggio alle 10.05 su Rete4. La puntata sarà riproposta in replica domenica mattina su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
La famiglia nel bosco, allontani dalla mamma: nuova struttura per i bimbi
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Dimmi, hai letto le carte del caso della famiglia nel bosco? x.com
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