La deputata Michela Vittoria Brambilla risulta iscritta nel registro degli indagati in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano. Le ipotesi di reato formulate dai magistrati riguardano il reato di false fatturazioni in relazione alla produzione e alla realizzazione della sua nota trasmissione televisiva in onda sulle reti Mediaset, intitolata “Dalla parte degli animali”. Michela Vittoria Brambilla indagata: il motivo L’inchiesta, guidata dai pubblici ministeri Antonio Pansa e Giancarla Serafini insieme al procuratore aggiunto Paolo Ielo, vede coinvolte almeno sei persone. Come riporta ANSA, al centro delle verifiche degli inquirenti c’è il sistema attraverso il quale l’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana) finanziava e sponsorizzava il programma condotto dalla parlamentare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Michela Vittoria Brambilla indagata per false fatturazioni nel programma Mediaset "Dalla parte degli animali"

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Michela Vittoria Brambilla indagata a Milano per false fatturazioniMilano, 28 maggio 2026 – La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata per false fatturazioni.

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False fatturazioni per il programma Dalla parte degli animali: indagata Michela Vittoria Brambilla. Perquisizioni della Gdf nella sede dell’Ente nazionale cinofilia italiana e di tre studi di produzione. L'On di Forza Italia è coinvolta nell’inchiesta. x.com

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