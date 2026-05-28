L'inchiesta è legata alla realizzazione del programma tv "Dala parte degli animali", condotto dalla deputata. Secondo l'ipotesi investigativa, i soldi dell'Ente nazionale cinofilia italiana, che sponsorizza la trasmissione, arriverebbero alla casa di produzione ma sarebbero poi usati per pagare Brambilla con fatture false. Il tutto per ottenere benefici fiscali Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, è indagata con altre sei persone in un’inchiesta della Procura di Milano, che ipotizza il reato difalse fatturazioninell’ambito della realizzazione del suo programma tv“Dalla parte degli animali“. Secondo quanto si... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brambilla (Noi Moderati) indagata per false fatturazioni: nel mirino il programma ‘Dalla parte degli animali’

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Brambilla (Noi Moderati) indagata a Milano per false fatturazioniLa deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata dalla Procura di Milano per false fatturazioni.

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