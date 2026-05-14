Sassofoni e organo in concerto | la musica classica protagonista a Sant’Ambrogio di Torino

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Vincenzo a Sant’Ambrogio di Torino si terrà un concerto che vedrà protagonisti un organo e dei sassofoni. L’evento musicale, aperto al pubblico, presenta un programma dedicato alla musica classica. L’appuntamento si svolge in un luogo storico e di grande valore architettonico, offrendo l’occasione di ascoltare strumenti tradizionali in un contesto acustico unico. La serata rappresenta un momento di incontro tra musica e comunità locale.

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