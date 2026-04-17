Durante i lavori di scavo per la linea 4 della metropolitana a Milano sono stati scoperti i resti di un individuo di origine nordica a Sant’Ambrogio e circa 250 tombe nel sito di San Vittore. Questi ritrovamenti, avvenuti nel corso delle attività di scavo, hanno portato alla luce tracce archeologiche di epoche passate, nascoste sotto la superficie della città. I reperti sono stati sottoposti alle procedure di tutela e analisi previste per tali scoperte.

In superficie Milano è una città che vive, si muove, lavora. Sottoterra invece brulicano i resti di altre epoche, spettri emersi durante gli scavi per la linea 4 della metropolitana. Il cantiere ha scoperchiato i tesori di una città sommersa tra la basilica di Sant’Ambrogio e via San Vittore: resti umani sepolti con forme e riti diversi, cruciali per comprendere le culture di epoche passate. “Non sono reperti, sono persone. E dentro queste ossa scorre la vita quotidiana di una città che non si è mai fermata”, commenta il curatore della “città scheletrica” del laboratorio di Antropologia e Odontologia forense dell’Università Statale di Milano, Mirko Mattia, insieme alla responsabile del Museo universitario delle scienze antropologiche Debora Mazzarelli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I resti di un “nordico” a Sant’Ambrogio e 250 tombe a San Vittore: i ritrovamenti nel cantiere della M4 a Milano

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