Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che le accuse rivolte alla Russia sono infondate. La portavoce Maria Zakharova ha affermato che la crisi politica a Bucarest ha reso la città un obiettivo privilegiato per Mosca. Secondo quanto dichiarato, non ci sarebbero motivi per le accuse e le affermazioni sono considerate false. La Russia ha inoltre criticato le dichiarazioni come parte di una strategia di provocazione.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova parla di accuse infondate, dice che «non è stato presentato un singolo fatto o materiale» che provi la presenza di droni russi «da qualche parte nell’Unione Europea», mentre l’ex presidente Dmitri Medvedev consiglia i cittadini europei di non sorprendersi più di nulla, che «il sonno tranquillo è finito». Mosca in sostanza non lo ammette, nega tutto, ma allo stesso tempo ne approfitta, facendo ipotizzare che effettivamente l’incursione del drone schiantatosi contro un condominio di Galati, nella Romania orientale, fosse pianificata. La strategia è quella applicata su tutto il fronte orientale da almeno un anno a questa parte, costanti incursioni in Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia e Finlandia con il preciso intento di destabilizzare Nato e Unione Europea. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La crisi politica ha reso Bucarest il bersaglio ideale per il Cremlino

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