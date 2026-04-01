Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha dichiarato che non ci sarà un rimpasto di governo né elezioni anticipate. Ha affermato che il partito si sente rafforzato dal risultato del No, e che tra i propri elettori si stava diffondendo l’idea che la vittoria fosse scontata. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle strategie future.

Roma – Né rimpasto di governo né elezioni anticipate: parla il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami. Com’è il clima nel governo e nella maggioranza dopo l’esito del referendum? "Il governo è in salute e continua a lavorare, cosi come la maggioranza: anche i sondaggi di questi giorni dimostrano che non c’è stato alcun sorpasso, in cui a sinistra pure speravano. Anzi, secondo me tutto questo ci aiuterà”. Ora è chiaro che solo votando si può evitare di avere al Governo la Schlein che mette la patrimoniale In che senso? "Perché nell’elettorato di centrodestra, dopo tante vittorie, stava passando l’idea che il risultato fosse scontato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bignami (FdI): “Ma quale crisi, il No ci ha reso più forti. Nel nostro elettorato stava passando l’idea che vincere fosse scontato”

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