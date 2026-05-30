La credibilità dei partiti inizia da loro stessi | con una rivoluzione

I partiti sono ritenuti essenziali per il funzionamento del sistema politico democratico, secondo quanto dichiarato. Tuttavia, si sottolinea che la loro credibilità dipende anche dalla capacità di rinnovarsi e di mantenere trasparenza. La discussione si concentra sulla necessità di un cambiamento interno per rafforzare la fiducia pubblica e garantire un ruolo efficace nel contesto attuale. Nessun riferimento è fatto a specifici enti o persone.

Tutti concordiamo che i partiti sono necessari, affinché il sistema politico liberal-democratico possa affrontare le sfide del tempo presente. La società civile, fatta di idee, interessi, passioni si agita e confligge, i partiti fanno da filtro e fanno scorrere questo magma incandescente dentro canali che lo raffreddano, lo separano, lo filtrano, così che, quando arriva a toccare lo Stato, questo regga l’urto. I partiti sono gli intermediari tra la società civile e lo Stato. Questo in dottrina. La realtà storica, tuttavia, non le assomiglia mai del tutto. Dall’8 settembre del 1943, lo Stato politico nazionale si ruppe, furono i partiti del CLN a ricostruirlo negli anni che vanno dal 1943 al 1946, anno del referendum MonarchiRepubblica e dell’elezione della Costituente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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