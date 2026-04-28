De Magistris | Mi candido a sindaco ma non ripeterò gli stessi errori Sì ai partiti

Luigi de Magistris ha annunciato la sua candidatura a sindaco, precisando che non ripeterà gli stessi errori del passato. Nel 2011 aveva vinto le elezioni comunali senza il sostegno di partiti politici. Ora, invece, si dice favorevole ad accoglierli in una coalizione che possa supportarlo nella sfida contro l’attuale sindaco, che si presenta come principale avversario alle prossime elezioni comunali.

Nel 2011 vinse le elezioni comunali senza partiti Oggi Luigi de Magistris è pronto ad accoglierli nell'ipotetica coalizione che lo sosterrà nella sfida a Gaetano Manfredi per la poltrona di primo cittadino. “All'epoca i partiti avevano saccheggiato la città - afferma - Oggi sono curioso di capire.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Toscani: «Mi fa piacere che si pensi a me, ma non mi candido a sindaco» Amministrative a Paduli, Bonavita rompe gli indugi: “Mi candido a Sindaco”“In vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Paduli, sento il dovere – prima ancora che politico, morale... Una raccolta di contenuti de Magistris, non mi candido a RegionaliNAPOLI, 17 GIU - Ho deciso di non candidarmi a Presidente della Regione Campania. Una scelta meditata, difficile, nella quale ho messo da parte anche legittime ambizioni personali ed anche una sfida ... lagazzettadelmezzogiorno.it De Magistris: «Ricandidarmi a sindaco di Napoli a fine mandato Manfredi? Sì mi candido»«De Magistris, lei si candiderà alle politiche del 2027?». «Non credo. Se mi vorrò ricandidare a sindaco di Napoli alla fine del mandato Manfredi? Potrei, sì, mi candido». Così a Rai Radio1, ospite di ... ilmattino.it