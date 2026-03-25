Teheran | Gli Usa negoziano con loro stessi Media | Richieste iraniane irrealistiche
Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a essere al centro dell'attenzione, con Teheran che accusa Washington di negoziare con se stessa e definisce irrealistiche le richieste iraniane. Nel frattempo, i media riferiscono di un atteggiamento sprezzante da parte delle forze iraniane nei confronti dei tentativi di dialogo statunitensi. Da ieri, alcuni funzionari statunitensi hanno confermato l'esistenza di un confronto e la possibilità di un incontro in Pakistan.
L'Iran deride gli sforzi di pace degli Stati Uniti. Droni colpiscono un deposito di carburante in Kuwait. Nella notte missili contro Israele e le basi statunitensi nel Golfo L'Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta in 15 punti per raggiungere un cessate il fuoco nella guerra. Lo hanno dichiarato due funzionari pakistani parlando in forma anonima all'Associated Press descrivendo la proposta in termini generali come riguardante l'allentamento delle sanzioni, la cooperazione nucleare civile, una riduzione del programma nucleare iraniano, il monitoraggio da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, i limiti ai missili e l'accesso per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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