Teheran | Gli Usa negoziano con loro stessi Media | Richieste iraniane irrealistiche

Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a essere al centro dell'attenzione, con Teheran che accusa Washington di negoziare con se stessa e definisce irrealistiche le richieste iraniane. Nel frattempo, i media riferiscono di un atteggiamento sprezzante da parte delle forze iraniane nei confronti dei tentativi di dialogo statunitensi. Da ieri, alcuni funzionari statunitensi hanno confermato l'esistenza di un confronto e la possibilità di un incontro in Pakistan.