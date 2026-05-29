Il minimetrò rimane aperto fino all’una di notte tutti i sabati. La modifica negli orari, introdotta quest’anno, durerà fino alla fine del 2026. La decisione è stata presa per rispondere alla domanda di mobilità durante le ore serali e durante i grandi eventi in città. La linea proseguirà con questa programmazione anche nelle serate successive.

Anche quest’anno il minimetrò si allunga di notte, con orari diversi rispetto all’anno scorso ma con l’obiettivo di offrire una risposta sostenibile alla domanda crescente di mobilità nelle ore serali e in occasione dei grandi eventi che animano la città. Un servizio che si affianca a quello di Gimo, gli autobus notturni che si muovono dalle 22,30 alle 5 del mattino, nella speranza che davvero cresca l’uso del mezzo pubblico a discapito delle auto. A partire da sabato 6 giugno dunque e per tutti i sabati fino al termine del 2026, la Minimetrò prolungherà il proprio orario di esercizio con ultima corsa all’1:05. Una misura strutturale ed... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il minimetrò si fa "bello" di notte. Tutti i sabati ultima corsa all’una: "Sarà così fino alla fine del 2026"

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Temi più discussi: Il minimetrò si fa bello di notte. Tutti i sabati ultima corsa all’una: Sarà così fino alla fine del 2026; La svolta per il minimetrò: corse notturne il sabato per tutto il 2026, orari speciali per Uj e grandi eventi; Minimetrò, dal 6 giugno e per tutto l'anno via ai prolungamenti di orario nei weekend: le novità -; Corse notturne e orari speciali: come cambia il servizio del minimetrò. Ultima corsa all’1.05 ogni sabato.

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