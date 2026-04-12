Montecarlo Sinner | Felice di aver vinto un torneo così importante Incredibile tornare numero 1

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in 2 ore e 15 minuti. Con questa vittoria, l’italiano ha riconquistato la posizione numero 1 del ranking mondiale. Dopo aver conquistato il titolo, Sinner ha dichiarato di essere felice per aver vinto un torneo così importante e di aver raggiunto per la prima volta la vetta della classifica.

Montecarlo, 12 aprile 2026 – Jannik Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero 1 del mondo. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 del Principato, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-3 in 2h15?. Al termine di una partita combattuta e condizionata anche dal forte vento, l’azzurro è riuscito a conquistare il suo terzo torneo consecutivo dopo Indian Wells e Miami, battendo per la prima volta in stagione il rivale e sorpassandolo al primo posto nel ranking Atp. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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