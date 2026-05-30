La città piange la scomparsa di Giulietta Cerino, una commerciante di 59 anni, deceduta ieri dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che ricordano il suo sorriso e il suo ruolo nel quartiere. La morte è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla malattia o le circostanze. La comunità si è stretta intorno alla famiglia e ai clienti.

Ha suscitato unanime cordoglio, in città, la scomparsa di Giulietta Cerino, vinta da una terribile malattia ieri all’età di 59 anni. Era ben conosciuta, Giulietta, anche per la sua attività di commerciante: nel 2020 aveva infatti rilevato Alexandra, storica insegna del commercio sassolese alla cui rinascita Giulietta si era dedicata con una determinazione non comune – si era nel periodo dei lockdown – oltre che con impegno e dedizione. E con quella disponibilità e quella sorridente attenzione che conquistava, oltre ai clienti, anche i colleghi che oggi la piangono e ne ricordano "una figura di riferimento". Così, infatti, nel suo messaggio di cordoglio Federica Casoni, presidente dell’associazione commercianti Sassuololtre, definisce Giulietta, parlando di "grave perdita per l’intera nostra comunità professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città piange Giulietta Cerino: "La commerciante col sorriso"

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